「全国障害者スポーツ大会」の観戦などのため滋賀県を訪問中の佳子さまは、福祉施設で子どもたちと交流されました。きのう午後、佳子さまは、「全国障害者スポーツ大会」で水泳競技を観戦し、大会新記録が出ると大きな拍手を送られました。その後、知的障害がある子どもたちが暮らす福祉施設を訪問し、入所者が作った木工作品を鑑賞されました。「作っているときに特に心がけているところとか頑張っているところとかありますか」ま