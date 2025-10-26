乾燥シーズンがもうそこまで来ている今こそ、冬の乾燥に負けない肌を手に入れる準備をするタイミング。そこで、 乾燥肌とはどんな状態か、乾燥してしまう原因は何なのかをここでおさらいしておきませんか？ 乾燥肌とはどんな状態？健康な肌の表面は、水分と皮脂がバランスよく保たれていますが、乾燥肌はこの両方が不足している状態。バリア機能が低下するため、外的刺激の影響を受けやすくなります。肌のキメが乱れ、カサつく、ゴ