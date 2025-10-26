高市総理は、ASEAN関連の首脳会議に出席するためマレーシアに到着し、現地でアメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました。高市総理は日本時間のきのう（25日）午後、政府専用機でマレーシアのクアラルンプール国際空港に到着しました。そのまま現地のホテルに入り、航空機で移動中のアメリカ・トランプ大統領と、就任後、初の電話会談を行いました。高市総理によりますと、トランプ大統領から総理就任の祝いの言葉があり、両