巨人・丸佳浩外野手が２５日、ジャイアンツ球場の室内練習場で自主練習を行った。マシン打撃でバットを振るなど、精力的なトレーニングで汗を流したベテラン。今季はけがで出遅れたが、９０試合に出場し打率２割６分７厘、６本塁打、２６打点だった。「出だしからけがしたのもありましたけど、それを抜きにしてもあんまり良くなかった。本当に良かったのは一瞬だった」と話していたように、悔しさが残ったシーズン。プロ１９