ボートレース蒲郡の「ヴィーナスシリーズ第１６戦ムーンライトプリンセス決定戦」は２５日、予選最終日となる４日目が行われ、準優勝戦に進出する１８選手が決まった遠藤エミ（３７＝滋賀）は予選ラストの４日目７Ｒ、４コースから最内を突いて２番手に浮上。さらにインから逃げた武井莉里佳に並びかける場面もあったが、２着でのゴールとなった。予選７走を４勝２着３本で駆け抜け堂々の予選トップ通過。「足自体は変わらず