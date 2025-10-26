ボートレース蒲郡の「ヴィーナスシリーズ第１６戦ムーンライトプリンセス決定戦」は２５日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進めベスト１８が決定した。平川香織（２５＝埼玉は）は予選ラストの４日目４Ｒ、４コースからまくって１着。１１位で準優に進出した。「まくれたから全体的に悪くはない。遠藤（エミ）さんにペラを教わってから上向いている。あとは押し感だけ上積みしたい。チルトを考える」と、ＳＧウイナーのアドバ