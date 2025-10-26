ジョニー・デップが、「クリスマス・キャロル」の新作映画で俳優業への本格復帰を果たす見込みだ。チャールズ・ディケンズの名作小説を「X エックス」などで知られるタイ・ウェスト監督が映画化する「エベネーザ：ア・クリスマス・キャロル」で主役のスクルージを演じる。ザ・ハリウッド・リポーターによると、「ディケンズの時代のロンドンを舞台に、ある男が過去・現在・未来と向き合い、人生のやり直しを懸けて超自然の旅に挑む