補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」から、秋冬トレンドのベロア生地を取り入れた新作インナーが登場♡上質な光沢感とヴィンテージな風合いで、1枚でもサマになる高級感が魅力。ノンワイヤーながら立体的な美バストを叶える特許パターンを採用し、快適な着心地と美しいラインを両立。大人の女性にぴったりのエレガントなインナーです。 ベロアブラキャミで上品シルエット