◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク―阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの勝ちパターン?樹木トリオ?が、1点ビハインドの場面で登板し、いずれも三者凡退で抑えた。日本シリーズ初登板となった藤井皓哉は7回を任されて2三振。8回の松本裕樹も2三振を奪うと、杉山一樹は9回を9球で抑えた。小久保裕紀監督は「こっちもビハインドだったけど、3人をつぎ込んで。もう先を考えずにいきました」と話した。