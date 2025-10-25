◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク1―2阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク周東佑京が右翼への大飛球を放ったが、日本シリーズ初本塁打まであと少し及ばなかった。5回1死一塁。阪神・村上頌樹の内角直球を捉えた。打球は右翼方向への飛球。周東はバットを投げ、ゆっくりと一塁方向へ歩き出すも打球は高く上がりすぎたこともありフェンス手前で失速し、右飛に終わった。あと一伸びが足りず、周東は