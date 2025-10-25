２５日、２０２５国際武当太極文化フェスティバルの開幕式で、太極拳の演武を披露する人たち。（十堰＝新華社記者／伍志尊）【新華社十堰10月25日】中国湖北省十堰（じゅうえん）市の武当山観光経済特区で25日、「2025国際武当太極文化フェスティバル」が開幕した。国際旅行業者の交流会や「武当山太極ナイト」文化観光消費ウィークなど10余りのイベントが開催される。会期は11月15日まで。２５日、２０２５国際武当太極文化フェ