俳優の杉野遥亮さんが憧れのアメリカ・シャスタへ20代最後の旅。マウント・シャスタで人生初のパラグライダーに挑戦＆美食の街・サンフランシスコでオーガニック料理を堪能します。いま訪れておきたかった理由、そして俳優として新たに芽生えた気持ちを語ります。