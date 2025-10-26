1998（平成10）年10月26日、横浜スタジアムで行われた日本シリーズ第6戦で、就任1年目の権藤博監督が率いる横浜（現DeNA）が西武に2―1で勝ち、4勝2敗で日本一に輝いた。前身の大洋が60年に制して以来、38年ぶり2度目。「大魔神」佐々木主浩投手（右）は、谷繁元信捕手とジャンプして抱き合った。