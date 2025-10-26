ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」は２５日、準優勝戦が行われた。準優１０Ｒ、守屋美穂（３６＝岡山）は４コースから最内を突くも、バック４番手。上位浮上を狙うも４着でゴール。史上６人目の女子レーサーＳＧ優出には届かなかった。レース後は「足は良かった。仕上がっていました」と悔しそうに振り返った。守屋は２０２１年の芦屋オーシャンカップ、昨年の多摩川オールスターで予選を突破。今回が３