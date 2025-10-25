１６日、第１３８回広州交易会の元化智能科技（深圳）ブースで、手術ロボットを見るバイヤー。（広州＝新華社記者／肖恩楠）【新華社広州10月25日】中国広東省広州市で第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が開かれている。今回は過去最高となる3万2千社余りが出展。前回から新設されたサービスロボットゾーンには業界をリードする46社が集結し、最先端製品を展示した。急坂を登る、水を注ぐ、服を畳む、マッサージ