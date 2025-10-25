「掃除屋」渋谷に現る！？―。人気ＴＶアニメ「ガチアクタ」（配信＆ＴＢＳ系全国２８局ネット日曜後１１時〜）と「渋谷ごみゼロ大作戦２０２５」とのコラボが実現。２５日、ハロウィンシーズンで人出とゴミの増加が予想される渋谷の美化にひと役買った。「ガチアクタ」は、無実の罪で“奈落”へ追放された少年ルドが、様々な困難と立ち向かいながら真実に迫るバトルアクションだ。本作には、ゴミから生まれた怪物「班獣」を