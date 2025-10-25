飯田拓（右から２人目）の生還でサヨナラ勝ちを収め、抱き合って喜ぶ関東大の選手たち＝関東学院大ギオンパーク神奈川大学野球秋季リーグは２５日、関東学院大ギオンパークで関東学院大―桐蔭横浜大による２位決定のプレーオフが行われ、関東大が延長十回の末に４―３でサヨナラ勝ちを収めた。関東大は３―３の延長十回２死一、二塁から安達の二塁への内野安打が相手の失策を誘い、二走の飯田拓が生還して勝ち越した。笠井は２