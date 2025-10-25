阪神・石井大智投手が２５日の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第１戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）の８回二死から救援登板し、１回１／３を１安打無失点。２―１の１点リードというタイトなシチュエーションをゲームセットまで投げ切り、チームの勝利に大きく貢献した。打者７人と対峙し２６球。ひとつの投げミスも絶対に許されない鉄火場の中、右腕の集中力は極限まで研ぎ澄まされていく。出番は一打で同点に追いつ