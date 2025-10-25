ボートレース住之江の「第５９回住之江選手権競走」は２５日、予選２日目が行われた。佐々木大河（２９＝大阪）は２日目３Ｒ、４コースから２着を確保。「足はいいです。乗り心地は良くないですけど…。回転が合わせられたら全体的に良くなると思うのでペラを引き続きやっていきたい」と舟足にもまずまずの感触をつかんでいる。２０２６年前期勝率は５・８７（２５日現在）でＡ２初昇格目前だ。「いつも通り、今までどおりや