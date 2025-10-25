ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」は２５日、準優勝戦が行われた。準優１１Ｒ、予選トップ通過の山崎郡（３５＝大阪）はインを死守するも内３艇の起こし位置は１００メートルの内側。４コースカドから助走をつけた渡辺が内３艇をのみ込んで１着。山崎は６着に終わった。予選トップ通過から王道を歩んでのＳＧ初制覇を目指したが、準優で夢はついえた。レース後は「ベストな状態で行けた」と肩を落としな