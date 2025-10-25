「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」が２５日にみずほペイペイドームで開幕し、ソフトバンクは阪神との第１戦に１―２と逆転負け。２０１４年以来、１１年ぶりに初戦黒星スタートとなった。そんな中、左脇腹痛でクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージを全休していた近藤健介外野手（３２）が「４番・ＤＨ」でスタメン復帰。久々の実戦で先制タイムリーを放ち、存在感を示した。初回二死二塁で、阪神先発・村上の