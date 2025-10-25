２３日、第８回輸入博に出展されるセイロン紅茶を積み、上海外高橋港に接岸したコンテナ船「新上海」。 （上海＝新華社記者／狄春）【新華社上海10月25日】中国上海市で11月5日に始まる第8回中国国際輸入博覧会に出展されるセイロン紅茶を積んだコンテナ船「新上海」が23日、上海外高橋に到着した。「新上海」がスリランカ・コロンボ港から運んだ同国産のセイロン紅茶は、輸入博を訪れる世界のバイヤーに、味覚と文化を届ける