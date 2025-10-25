25日午後11時44分ごろ、徳島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は徳島県南部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、徳島県の美馬市と牟岐町です。【各地の震度詳細】■震度1□徳島県美馬市牟岐町気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝