◇SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク1―2阪神（2025年10月25日みずほペイペイD）ソフトバンクは1番で出場した柳田が2安打と気を吐いた。5回1死で右前打。1点を追う9回2死からは阪神・石井の152キロの直球を捉えて中前打。続く周東が打撃妨害で一、二塁とチャンスを広げたが、最後は柳町が中前打に倒れた。阪神先発・村上が今年6月20日に先発し、8回1得点に抑えられた際は、柳田は出場していなかった。「（村