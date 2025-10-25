ボートレース津のＳＧ「第７２回ボートレースダービー」は２５日、準優勝戦が行われた。準優１２Ｒ、６号艇の北山康介が大外から飛びしてまくり先行もＦ。ブイ際を差して２番手追走の新田雄史（４０＝三重）が先頭に変わり、１着でゴールした。舟足に関しては「優勝戦の中では一番弱い。少し劣るような気がしている。ターンの感じはいい部類になっているんじゃないかな。正直、優勝する足まではきていない」と胸を張れるよう