◇SMBC日本シリーズ2025第1戦阪神2―1ソフトバンク（2025年10月25日みずほペイペイD）阪神が少ないチャンスをものにして2―1で逆転勝ち。敵地スタートの日本シリーズで先勝した。過去75度の日本シリーズで、先勝したチームは約61％にあたる46度、日本一に輝いている。阪神が初戦で勝ったのは日本一となった1985年、2023年を含めて5度目。1962年は2連勝スタートも、水原茂監督率いる東映に1分けのあとに4連敗。ソ