◇高校野球秋季九州大会1回戦熊本工4―1福岡大大濠（2025年10月25日ひなたサンマリンスタジアム宮崎）来春の選抜の重要な参考資料となる秋季九州大会が25日、宮崎県で開幕した。17年以来の選抜出場を目指す熊本工は3番・山口悠悟外野手（2年）が3打点の活躍で引っ張った。まずは初回、左前に先制適時打。「チャンスをつくってくれたので還すだけ」と逆方向に運んだ。2―0の8回には中前に2点適時打を放ち3打点の活躍。