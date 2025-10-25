２５日のＴＢＳ「ニュースキャスター」では、高市首相の所信表明演説が取り上げられた。演説中に野党のヤジが飛び、国会は騒然。恒例の行為という意見がある一方、いかがなものかと批判を浴びている。ＭＣの三谷幸喜氏は「所信表明の時のヤジが炎上してたじゃないですか？ヤジって活性化の意味で決して悪いこととは思わないんですよね」と持論を述べ「例えば、イギリスの議会ってユーモアと節度があって、大人の話し合いをし