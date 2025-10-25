[10.25 J1第35節 柏 2-0 横浜FC 三協F柏]12日のルヴァン杯準決勝第2戦では、後半23分からの出場で1ゴール2アシストを記録。“3点差”をひっくり返して川崎Fを破った歴史的勝利の立役者のひとりが、横浜FC戦でも見せた。後半開始からFW細谷真大とともにピッチに送り込まれたMF仲間隼斗は、相手の間でポジションをとってパスを引き出し、後半の攻勢のスイッチを入れた。攻勢を強める後半12分に投入されたMF山田雄士のミドルシ