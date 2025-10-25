[10.25 J1第35節 横浜FM 3-0 広島 日産ス]極度の重圧がかかる残留争いの一戦で、ファーストチャンスを逃さなかった。横浜F・マリノスのFW植中朝日は前半12分、MF喜田拓也からの縦パスを受けて振り向くと、間合いを空けて対応した相手のスキを突いて右足一閃。強烈なシュートを左ポストに当てながらねじ込み、値千金の先制点をもたらした。ハイスピードな速攻の中でも、的確な状況判断が光った。出し手の喜田は広島GK大迫敬介の