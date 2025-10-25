「どっちでもいいよ」「君の好きにしていいよ」と男性から言われると、一見優しくて穏やかな人に感じるでしょう。でも、付き合いが長くなるほど「なんでいつも私が決めてるの？」とモヤモヤすることも。実は“優柔不断男子”ほど、恋愛では無自覚に相手を疲れさせるタイプなんです。優しさの裏には“責任を回避したい”という気持ちがある決断を避ける男性の多くは、「失敗したくない」「責められたくない」という心理がベースにあ