休日は一緒に買い物、SNSには笑顔のツーショット――。一見、理想的な夫婦に見えても、実はその裏で“心のすれ違い”が進行していることがあります。夫の不倫が発覚したとき、「まさかうちが？」と驚く女性は少なくありません。けれど、そこには“完璧な妻”ほど気づきにくい「夫との心の温度差」があるのです。家では「夫」ではなく「父親」扱いになっている家事も育児もきちんとこなし、家庭を守る妻。でもその中で、夫を「パー