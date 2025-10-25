本気の男性ほど、「好き」と口にしなくても、態度や対応に“本命サイン”は隠れているもの。そこで今回は、そんな男性が本命の女性にだけ見せる「誠実サイン」を紹介します。連絡を途絶えさせないのは“常につながっていたい”から忙しくても一言だけでも返す、返信が遅れても必ず返す。本気の男性は、あなたとの“連絡”を大切にします。それは義務感ではなく「ちゃんとつながっていたい」という気持ちの表れです。小さな約束も守