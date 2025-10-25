大好きな彼には絶対に浮気されたくないもの。きちんと対策していきたいものですが、だからと言って彼氏の行動に制限をかけてしまえば、彼氏の心はかえって離れていってしまうでしょう。そこで今回は、彼氏の“性格”に適した「浮気予防策」を紹介します。優柔不断な性格彼氏が優柔不断な性格だと周りに流されやすいところがありますから、女性からの誘いを断ってしまうのは「悪いこと」と考えて浮気するというケースが考えられます