「運動が苦手で続かない」と感じている人にこそ試してほしいのが、スキマ時間にできる「ながらスクワット」。自称“運動嫌い”のAさん（40代・ビューティアドバイザー）は、テレビを見ながらや家事の合間などに、毎日30回のスクワットをコツコツ継続。４ヶ月後には体重−５kg、ウエスト−６cmを達成しました。そこで今回は、そんな“運動嫌いでも続けられた”成功の秘訣を紹介します。ながらスクワット＝“短時間×高効率”の運動