トランプ米大統領との電話会談後、記者団の取材に応じる高市首相＝25日、クアラルンプール（共同）【クアラルンプール共同】高市早苗首相は25日、トランプ米大統領と初めて電話会談した。日米同盟を強化し、さらなる高みに引き上げる方針で一致。首相はトランプ氏に対し「日本は米国の対中国、インド太平洋戦略にとって非常に重要な国だ」と伝えた。訪問先のマレーシアで首相が記者団に明らかにした。首相は電話会談で「日米同