【上海＝田村美穂】中国湖北省十堰市の小学校近くで今月２２日、車が暴走して通行人をはね、１人が死亡、４人が重傷を負った。他にも複数のけが人が出ている。地元警察当局が２４日発表した。当局は、運転していた男（４８）を拘束した。インターネット上に投稿された動画では、白い車が速度を落とさずに歩道に突っ込み、通行人を次々とはね、子供らが路上に横たわる様子が映っていた。中国では昨年１１月、南部の広東省珠海