高市総理は、ASEAN関連の首脳会議に出席するため、今夜、マレーシアに到着し、先ほど、現地でアメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました。高市総理は日本時間の午後8時ごろ、政府専用機でマレーシアのクアラルンプール国際空港に到着しました。高市総理はそのまま現地のホテルに入り、アメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました。高市総理によりますと、トランプ大統領から総理就任の祝いの言葉があり、高市総理からは