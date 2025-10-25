2025年10月22日（水）、ジュリエット ハズ ア ガンの新フレグランス「マイアミ シェイク オードパルファム」が登場します。ストロベリーとバニラが織り成す甘美で遊び心あふれる香りは、まるで欲望の象徴のよう。日本初上陸のパリ発ブランドから届けられるのは、香りだけでなく、色鮮やかなボトルも魅力的。東京・大阪でのプロモーションイベントでは、香りとともにその世界観を堪能できるチャンス！ 誘惑の香