¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡½2ºå¿À¡Ê25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤Ç½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£Í­¸¶¹ÒÊ¿¤¬6²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¡£ÂÇÀþ¤Ï1¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð¤¬ÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1ÅÀ»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ï½é²ó¡£1»à°ìÎÝ¤«¤é¼þÅìÍ¤µþ¤¬ÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£2»à»°ÎÝ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¶áÆ£¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ºå¿À¤Î6²ó¤Î2ÆÀÅÀ¤â¤¤¤º¤ì¤âÅðÎÝ¤¬Íí¤ó¤À¡£¶áËÜ¸÷»Ê¡¢ÃæÌîÂó