◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク１―２阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・近藤健介外野手は「４番・ＤＨ」でフル出場して４打数２安打１打点。主砲として初戦の勝利には導けなかったものの、左脇腹痛のためにＣＳ最終ステージは欠場し、今シリーズから戦列に復帰してすぐに存在感を示した。阪神先発右腕の村上から初回１死二塁で中前に先制の適時打。１点ビハインドの８回は１死走者なしで