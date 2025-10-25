男性3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が、25日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）にゲスト出演し、ツアーの演出内容についてMCのフリーアナウンサー有働由美子から質問責めに遭った。16日にバンドのYouTubeチャンネルで活動について発表。年内でフェーズ2を完結し、来年からフェーズ3に移行するとした。また来夏に1カ月の長期休暇を取ることも明らかにした。ちょうど放送日から全国55万人動員の5大ドームツア