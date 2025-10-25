もはやアガリは約束されたも同然といった瞬間だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月24日の第1試合にBEAST X・中田花奈（連盟）が出場。個人6戦目で初のトップを獲得した。落ち着いた選択と牌運にも恵まれ、待望の初勝利となったがそれを象徴するようなアガリになったのが東2局1本場。終盤にリーチを打った際、アガリ牌の残り枚数が表示されると、名実況・ベテラン雀士の2人が放送席で驚き続けることになった。【映像】アガれ