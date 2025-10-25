阪神は２５日の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第１戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に２―１で先勝。セパ両横綱が、がっぷり四つで組み合った白熱の好ゲームに、試合後の藤川球児監督（４５）も「面白い野球でしたね。厳しいですけど、面白いですね」と場内インタビューで充実感をにじませた。虎先発の村上と鷹先発の有原が踏ん張り合った投手戦は、５回終了時点で０―１と、虎の１点ビハインドのまま展開。ジリジリ