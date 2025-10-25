ラグビー日本代表ＦＷリーチ・マイケル（３７＝東京ＢＬ）が通算９０キャップを達成した。日本代表はオーストラリアとのテストマッチ「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」（２５日、東京・国立競技場）に１５―１９で惜敗した。リーチはチームの司令塔ナンバー８で先発。前半にはスチールで相手のトライを防ぐなど、後半２８分に退くまで攻守にわたって貢献した。リーチがボールを持つたびに観客席から?リーチコール?が起