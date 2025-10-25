◆プロボクシング▽５８キロ契約１０回戦〇亀田京之介（３―０判定）ジョンリール・カシメロ●（２５日、キルギス・ビシュケクアリーナ）元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３８）がプロモートする興行「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨｖｏｌ．２」が２５日、キルギスで行われ、「亀田３兄弟」のいとこで日本フェザー級７位、東洋太平洋同級１０位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が、元世界３階級制覇王者のジョンリール・カシメロ