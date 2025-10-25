【クアラルンプール＝三沢大樹】高市首相は２５日、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席するため、マレーシアのクアラルンプールに到着した。その後、米国のトランプ大統領と就任後初の電話会談を行い、日米同盟を「さらなる高みに引き上げていく」ことで一致した。首相が会談後、滞在先のホテルで記者団に明らかにした。首相は約１０分間の会談で「日米同盟の強化が、私の政権の外交・安全保障の最重要事項だ