高市首相は25日、訪問先のマレーシアで、アメリカのトランプ大統領と就任後初となる電話会談を行い、両首脳のもとで日米同盟をさらなる高みに引き上げていくために協力していくことで一致した。会談では、冒頭にトランプ大統領から高市首相に対し、就任の祝意が伝えられた。高市首相はトランプ大統領に対し、日米同盟の強化は高市政権における外交・安保政策の最重要事項であることを伝えた。また高市首相は、中東情勢におけるトラ