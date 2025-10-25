横浜F・マリノスは25日、J1リーグ第35節でサンフレッチェ広島と対戦し、3-0の快勝を飾った。90分を通して広島にボールを握られる時間が長かったが、マリノスは12分に植中朝日がワンチャンスを逃さずゴール。最初のチャンスをものにしたマリノスはその後も集中したパフォーマンスを見せ、85分に天野純がPK、後半ATにはジェイソン・キニョーネスがCKから点を決めた。広島に多くの決定機を作らせず、ホームで見事なパフォーマンスを見