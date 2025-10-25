アーセナルのマックス・ダウマン(15)、リヴァプールのリオ・ングモハ(17)らそれぞれのビッグクラブから若手が台頭しており、今後の成長が期待されている。プレミアリーグのチェルシーにもダウマン、ングモハに続く若手の有望株がおり、それがMFマハディ・ニコル・ジャズリと呼ばれる2010年生まれの15歳だ。ポジションは守備的MFで、現在は15歳ながらチェルシーのU18でプレイしている。主力として活躍しており、『THE Sun』によると